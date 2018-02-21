Звезда «Дома-2» Анастасия Тарасюк выпала с 19-го этажа элитного дома

Недавно бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк праздновала новоселье. Она арендовала квартиру на 19-м этаже дома в элитном жилом комплексе в Москве. Увы, ее счастье продлилось недолго.

Тело Анастасии было найдено на Минской улице, под окнами злополучной квартиры. Осведомленные источники издания «Лайф» сообщили, что по девушка выпала из окна.

Версию самоубийства знакомые девушки отрицают. Недавно она вернулась из отпуска, активно занималась спортом в одном из престижных клубов, получала образование, пробовала себя в роли ведущей утренних новостей в «Останкино», казалась веселой и беззаботной.