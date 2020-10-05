Победитель «Евровидения — 2019» Дункан Лоуренс выходит замуж
Фото: Instagram Джордана Деливерса
Радостной новостью исполнитель поделился с друзьями и поклонниками на своей странице в Instagram, опубликовав фото с обручальным кольцом, которое подписал так: «Я люблю тебя, Джордан Гарфилд».
Фото: Instagram Дункана Лоуренса
Будущий супруг Дункана Лоуренса, композитор Джордан Гарфилд рассказал о том, как сделал артисту предложение руки и сердца: «Я самый счастливый мужчина на свете. Я сделал предложение Дункану, и он ответил да. Никогда еще я не был так счастлив в своей жизни. Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. И также я выхожу замуж за своего лучшего друга».
Фото: Instagram Джордана Деливерса
Напомним, в мае прошлого года в Тель-Авиве назвали победителя «Евровидения — 2019», им стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию «Arcade». Тогда представлявший Россию Сергей Лазарев выступал под номером «5», песня «Scream» принесла ему третье место. Позднее Европейский вещательный союз сообщил о пересчете голосов «Евровидения». «Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами», — цитировали «РИА Новости». В итоге поменялись местами Норвегия и Швеция, Северная Македония и Азербайджан, Белоруссия и Германия. Дункан Лоуренс из Нидерландов остался на первом месте. Итальянец Mahmood — на втором. Сергей Лазарев получил на один балл больше и остался на третьем месте.
Фото: instagram
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