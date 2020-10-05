Победитель «Евровидения — 2019» Дункан Лоуренс выходит замуж

Напомним, в мае прошлого года в Тель-Авиве назвали победителя «Евровидения — 2019», им стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию «Arcade». Тогда представлявший Россию Сергей Лазарев выступал под номером «5», песня «Scream» принесла ему третье место. Позднее Европейский вещательный союз сообщил о пересчете голосов «Евровидения». «Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами», — цитировали «РИА Новости». В итоге поменялись местами Норвегия и Швеция, Северная Македония и Азербайджан, Белоруссия и Германия. Дункан Лоуренс из Нидерландов остался на первом месте. Итальянец Mahmood — на втором. Сергей Лазарев получил на один балл больше и остался на третьем месте.