Участница из команды Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»
Фото: кадр из эфира
Седьмой сезон вокального шоу «Голос. Дети» подошел к концу, и пандемия коронавируса не помешала провести финал в прямом эфире. Все участники съемочного процесса соблюдают необходимые меры предосторожности, в павильоне проведена полная противовирусная обработка. И вновь юным талантам пришлось выступать при пустом зале, более того, одна из участниц из команды Валерия Меладзе впервые в истории шоу выступила удаленно, по видеосвязи из специальной студии — несколько дней назад у Софьи Тумановой повысилась температура, что не позволило ей появиться на съемках.
Напомним, из-за скандала в предыдущем сезоне шоу руководство Первого канала изменило правила зрительского голосования. Теперь за понравившегося участника можно проголосовать только один раз на каждом этапе финала, таким образом с одного номера система примет не более четырех смс. На первом этапе можно отправить три смс (по одному за участника из каждой команды). На втором этапе — одно смс (за одного из оставшихся троих). Звонки отменены, а в ответ на сообщение с номером участника теперь приходит смс с просьбой подтвердить действие.
Борьба за главный приз по итогам первого этапа финала развернулась между Софьей Тумановой (67% голосов, команда Валерия Меладзе), Артемом Фокиным (53,6% голосов, команда Полины Гагариной) и Олесей Казаченко (52,3% голосов, команда Басты).
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко, за которую проголосовали 35,7% телезрителей. За Софью Туманову свои голоса отдали 32,7% зрителей, а за Артема Фокина – 31,6%. Подопечная Басты получила памятную статуэтку, 1000000 рублей, сертификат на оборудование домашней студии звукозаписи и сертификат на запись собственной песни от спонсоров проекта.
Лучшим наставником сезона стал Баста – 40% голосов.
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети
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