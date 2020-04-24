Участница из команды Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»

Напомним, из-за скандала в предыдущем сезоне шоу руководство Первого канала изменило правила зрительского голосования. Теперь за понравившегося участника можно проголосовать только один раз на каждом этапе финала, таким образом с одного номера система примет не более четырех смс. На первом этапе можно отправить три смс (по одному за участника из каждой команды). На втором этапе — одно смс (за одного из оставшихся троих). Звонки отменены, а в ответ на сообщение с номером участника теперь приходит смс с просьбой подтвердить действие.