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Платье от Эли Сааба и вилла за миллион: друзья Дарьи Клюкиной раскрыли секреты о ее скорой свадьбе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Клюкина

На торжество пригласили только самых близких.

Модель и начинающая певица Дарья Клюкина готовится к свадьбе с 39-летним топ-менеджером «Газпром-Медиа» Владимиром Чоповым. О помолвке влюбленные объявили в начале 2019 года.

Дарья с женихом держат детали торжества в тайне, а их друзья приоткрыли завесу тайны. В интервью «СтарХиту» в окружении пары рассказали, что свадьба Клюкиной и Чопова состоится 4 октября, на вилле на берегу озера Комо. Развлекать гостей будут Дима Билан (Клюкина снялась в его клипе «Молния», - прим. ред.) и Кети Топурия. «Даша тоже споет!», - рассказывают друзья невесты.

Друзья пары уточняют, что женятся Дарья и Владимир по большой любви. «Вы бы видели, какими влюбленными глазами он смотрит на нее!», - рассказывают они.

Модель заранее выбрала платье от Эли Сааба, ради наряда она летала в Париж. Приблизительная стоимость платья – миллион рублей. Кстати, за аренду виллы на берегу живописного Комо молодые отдадут от 200 тысяч рублей в сутки.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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