Платье от Эли Сааба и вилла за миллион: друзья Дарьи Клюкиной раскрыли секреты о ее скорой свадьбе

Модель и начинающая певица Дарья Клюкина готовится к свадьбе с 39-летним топ-менеджером «Газпром-Медиа» Владимиром Чоповым. О помолвке влюбленные объявили в начале 2019 года.
Дарья с женихом держат детали торжества в тайне, а их друзья приоткрыли завесу тайны. В интервью «СтарХиту» в окружении пары рассказали, что свадьба Клюкиной и Чопова состоится 4 октября, на вилле на берегу озера Комо. Развлекать гостей будут Дима Билан (Клюкина снялась в его клипе «Молния», - прим. ред.) и Кети Топурия. «Даша тоже споет!», - рассказывают друзья невесты.
Друзья пары уточняют, что женятся Дарья и Владимир по большой любви. «Вы бы видели, какими влюбленными глазами он смотрит на нее!», - рассказывают они.
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Как я выбирала свой свадебный наряд 🥰 Впервые свадебное платье Elie Saab я примерила в Лондоне, в рамках пресс-тура, на который меня пригласили. Тогда я ещё не знала, что через год я буду выбирать у них наряд для своей свадьбы 👰🏻 И вот в июле мы приехали в их свадебный салон в Париже. Утро началось не с кофе, а белоснежной примерочной 🥰 В общей сложности я примерила около 10 вариантов и остановилась на самом-самом!!! Говорят, что показывать свой наряд до церемонии плохая примета. Поэтому я пока поделюсь с вами платьем, которое было не менее прекрасно, но не стало тем самым 😌 @eliesaabworld
Модель заранее выбрала платье от Эли Сааба, ради наряда она летала в Париж. Приблизительная стоимость платья – миллион рублей. Кстати, за аренду виллы на берегу живописного Комо молодые отдадут от 200 тысяч рублей в сутки.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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