Платье от Эли Сааба и вилла за миллион: друзья Дарьи Клюкиной раскрыли секреты о ее скорой свадьбе

Дарья с женихом держат детали торжества в тайне, а их друзья приоткрыли завесу тайны. В интервью «СтарХиту» в окружении пары рассказали, что свадьба Клюкиной и Чопова состоится 4 октября, на вилле на берегу озера Комо. Развлекать гостей будут Дима Билан (Клюкина снялась в его клипе «Молния», - прим. ред.) и Кети Топурия. «Даша тоже споет!», - рассказывают друзья невесты.

Друзья пары уточняют, что женятся Дарья и Владимир по большой любви. «Вы бы видели, какими влюбленными глазами он смотрит на нее!», - рассказывают они.