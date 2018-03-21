«Пистолет девочке подарил отец»: Максим Фадеев о трагедии в Кургане

У 49-летнего продюсера Максима Фадеева доброе сердце. Мужчина активно сопереживает детям и их родителям, попавшим в беду или оказавшимся в трудном положении. Сегодня мужчина был расстроен и шокирован новостью, пришедшей из его родного края.

«Печальные новости. Совсем недавно публиковал пост о том, как дети в школах, будто зараженные одной идеей, творят немыслимые вещи — поножовщину, открывают стрельбу по учителям и одноклассникам, устраивают кровавые расправы. Когда это не касается нас, то звучит как абсурд, но, к сожалению, участившиеся преступления в школах, заставляют нас жить в такой реальности. Сегодня на моей родине, в Кургане, 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе. Пострадали дети. Никто не понимает мотивов ее поступка, но я, как уже говорил — утверждаю и сейчас — этот культ вседозволенности и навязывания тупых киношных стереотипов, полностью разрушает и без того неокрепшие умы», — написал он в блоге.