Певица Монеточка ждет первенца?
Фото: @monetochkaliska / Instagram
22-летняя Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, показала фото в облегающей пижаме, которая подчеркивает ее сильно округлившийся живот. По всей видимости, Монеточка на последних сроках и вот-вот родит малыша. Однако певица поспешила дать опровержение и опубликовала видео, в которых призналась, что это «шутка», и у нее «странное чувство юмора». Отметим также, что в Stories певица предпочла скрыть живот, чем еще больше запутала фолловеров. Нежный снимок она иронично подписала: «Помогите выбрать пол ребеночка».
Напомним, что в конце декабря появилось известие о свадьбе, и оно настоящим сюрпризом для пользователей Сети. Они были приятно удивлены, ведь любимая певица и ее влюбленный уже некоторое время жили вместе, но избегали конкретных определений для своих отношений. 22-летняя Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, опубликовала милую фотографию, на которой запечатлела их с со своим молодым человеком, продюсером Виктором Исевым, руки и обручальные кольца, на которых сделана трогательная гравировка «любовь слепа».
Напомним, что визвестие о свадьбе стало настоящим сюрпризом для пользователей Сети. Они были приятно удивлены, ведь любимая певица и ее влюбленный уже некоторое время жили вместе, но избегали конкретных определений для своих отношений. 22-летняя Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, опубликовала милую фотографию, на которой запечатлела их с со своим молодым человеком, продюсером Виктором Исевым, руки и обручальные кольца, на которых сделана трогательная гравировка «любовь слепа».
К слову, недавно мы писали, как
Фото и видео: @monetochkaliska / Instagram
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