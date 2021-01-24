Певица Монеточка ждет первенца?

Напомним, что в конце декабря появилось известие о свадьбе, и оно настоящим сюрпризом для пользователей Сети. Они были приятно удивлены, ведь любимая певица и ее влюбленный уже некоторое время жили вместе, но избегали конкретных определений для своих отношений. 22-летняя Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, опубликовала милую фотографию, на которой запечатлела их с со своим молодым человеком, продюсером Виктором Исевым, руки и обручальные кольца, на которых сделана трогательная гравировка «любовь слепа».

Напомним, что визвестие о свадьбе стало настоящим сюрпризом для пользователей Сети. Они были приятно удивлены, ведь любимая певица и ее влюбленный уже некоторое время жили вместе, но избегали конкретных определений для своих отношений. 22-летняя Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, опубликовала милую фотографию, на которой запечатлела их с со своим молодым человеком, продюсером Виктором Исевым, руки и обручальные кольца, на которых сделана трогательная гравировка «любовь слепа».

К слову, недавно мы писали, как