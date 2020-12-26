«Сегодня я вышла замуж»: певица Монеточка поделилась радостной новостью
Фото: @monetochkaliska / Instagram
Известие о свадьбе стало настоящим сюрпризом для пользователей Сети. Они были приятно удивлены, ведь любимая певица и ее влюбленный уже некоторое время жили вместе, но избегали конкретных определений для своих отношений.
Сегодня 22-летняя Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, опубликовала милую фотографию, на которой запечатлела их с со своим молодым человеком, продюсером Виктором Исевым, руки и обручальные кольца, на которых сделана трогательная гравировка «любовь слепа».
«Сегодня я вышла замуж» — подписала публикацию артистка. В комментариях пользователи Сети моментально принялись поздравлять молодоженов.
«Огогого! Поздравляю от всей души!», «Совет да любовь, дорогие!», «Поздравляю вас, мои котики!», «Очень неожиданно, поздравляю! Счастья, любви!», «Вы очень красивая пара!», «Ой, как взрослые вообще!», «Видно руки музыкантов»,— пишут восторженные поклонники.
Фото и видео: @monetochkaliska / Instagram
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