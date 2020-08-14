Певица Ханна крестила подросшую дочь и показала нежные фотографии
Ханна и Пашу удивили прессу выбором крестного.
В пятницу, 14 августа, певица Ханна крестила дочь. «Пусть Всевышний оберегает тебя, моя любовь. Мы с папой всегда будем рядом. А теперь еще и крестный папа будет беречь тебя, защищать и прикрывать твою спинку», написала она под серией нежных фотографий.
Журналисты предполагали, что в качестве крестного отца Ханна и Пашу пригласят Тимати, однако они ошиблись - и были весьма удивлены кандидатурой.
Фото и видео: Instagram/@offi_hanna
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