Певица Ханна крестила подросшую дочь и показала нежные фотографии

В пятницу, 14 августа, певица Ханна крестила дочь. «Пусть Всевышний оберегает тебя, моя любовь. Мы с папой всегда будем рядом. А теперь еще и крестный папа будет беречь тебя, защищать и прикрывать твою спинку», написала она под серией нежных фотографий.