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Певица Ханна похвасталась стройной фигурой через 11 дней после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ханны

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Артистка и ее супруг стали родителями 3 сентября.

27-летняя Ханна стала мамой совсем недавно, однако уже продемонстрировала стройную фигуру. Певица опубликовала в Instagram фотографию с прогулки с новорожденной дочерью. Несмотря на то, что молодая мама надела свободную футболку, видно, что она очень быстро вернулась в форму.

«Ханна такая стройная», «стройняшечка💖», «Супер красотка,фигурка отпад!!!Никто не скажет,что эта милая леди после родов!))», «Просто прелесть мама как была красоткой до родов так и осталась после родов такой», «Отлично выглядишь после родов.. как будто не рожала», «Хана, кажется похудела что ли после родов», «Выглядишь просто шикарно», «Анна, Вы в прекрасной форме. Умничка!!!!» — восхищаются подписчики.

Напомним, Ханна замужем за директором продюсерского центра Black Star Павлом (Пашу) Курьяновым. Долгожданная дочь стала первым ребенком для супругов. Имени малышки молодые родители предпочитают не называть.

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