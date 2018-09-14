Певица Ханна похвасталась стройной фигурой через 11 дней после родов

«Ханна такая стройная», «стройняшечка💖», «Супер красотка,фигурка отпад!!!Никто не скажет,что эта милая леди после родов!))», «Просто прелесть мама как была красоткой до родов так и осталась после родов такой», «Отлично выглядишь после родов.. как будто не рожала», «Хана, кажется похудела что ли после родов», «Выглядишь просто шикарно», «Анна, Вы в прекрасной форме. Умничка!!!!» — восхищаются подписчики.

Напомним, Ханна замужем за директором продюсерского центра Black Star Павлом (Пашу) Курьяновым. Долгожданная дочь стала первым ребенком для супругов. Имени малышки молодые родители предпочитают не называть.