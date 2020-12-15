Первый мировой лидер умер от коронавируса

Дламини родился в 1968 году, работал в банковских структурах, в октябре 2018 года возглавил правительство государства. Напомним, многие политики болели ковид, но подтвержденных случаев смертей действующих мировых лидеров еще не было. От осложнении, вызванных коронавирусом, погибли экс-глава Франции Жискар д’Эстен и бывший президент Республики Конго Жоаким Йомби-Опанго. Кроме того, от COVID-19 скончался бывший президент Индии Пранаб Мукерджи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредили о повышенном риске заражения коронавирусом и другими вирусами большого числа людей по всему миру. Как считают специалисты, около 1,8 миллиарда человек могут заболеть из-за проблем с водоснабжением в больницах. Эксперты напомнили, что санитарные нормы и гигиена, а также чистота воды очень важны как для пациентов, так и самих медиков. Однако эти правила часто не ставят в приоритет.