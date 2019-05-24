Первый канал вручил по миллиону рублей всем финалистам «Голос. Дети»

В эту пятницу, 24 мая, состоялся итоговый концерт «Голос. Дети». Победительница конкурса, 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, не пришла на мероприятие. Остальные участники выступили для зрителей Первого канала, а в финале — получили заслуженную награду.

«Настал момент, ради которого мы собрались здесь. Ради правды», — сообщил ведущий Дмитрий Нагиев, пригласив на сцену Константина Эрнста.

«Не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. В этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — пояснил Генеральный директор «Первого канала», озвучив свое решение.

Всем финалистам шестого сезона «Голос. Дети» вручили по статуэтке и по миллиону рублей. Все они — Рената Таирова, Валерий Кузаков, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян, Ержан Максим и Анастасия Сисаури — получили возможность записать свой сингл в Universal Music.

Неявку Микеллы Абрамовой восприняли нейтрально. «Микелла — тоже победитель, такой же член семьи Голоса, как и все», — подчеркнул Эрнст.

«Никакие связи не помогут. Встретимся в новом сезоне», — прозвучала финальная фраза.