Знаменитость, которая уже 20 лет является бессменной ведущей вечерней новостной программы, примерила образы ведущих прошлых лет.

В этом году исполняется 50 лет телепрограмме «Время». В честь юбилея команда Первого канала решила вспомнить образы дикторов разных времен, а Екатерина Андреева, которая ведет «Время» в течение последних 20 лет, примерила их на себя. Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала, стилисты программы «Модный приговор» помогли воссоздать основные модные тренды каждого десятилетия, подобрали наряды и прически, которые носили в 1960-2010 годах.