62-летний Валерий Сюткин перестал скрывать необычное имя сына и показал нежное фото с ним и женой

62-летний Валерий Сюткин перестал скрывать необычное имя сына и показал нежное фото с ним и женой
Фото: Instagram Валерия Сюткина
Чуть больше недели назад 62-летний Валерий и 45-летняя Виола Сюткины сообщили миру радостную весть: у них родился сын. Для многих поклонников артиста эта новость стала сюрпризом, ведь пара скрывала беременность. Имя мальчика музыкант сообщил позже.
«Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура», - написал он под трогательной семейной фотографией.
Лео стал четвертым ребенком для Валерия Сюткина. У него есть дочь Елена от первого брака и сын Максим - от второго. Виола Сюткина стала третьей по счету супругой певца в 1994 году, а двумя годами позднее у пары родилась дочь Виолетта.
Фото и видео: Instagram/@syutkin_valeriy
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!