62-летний Валерий Сюткин перестал скрывать необычное имя сына и показал нежное фото с ним и женой

Чуть больше недели назад 62-летний Валерий и 45-летняя Виола Сюткины сообщили миру радостную весть: у них родился сын. Для многих поклонников артиста эта новость стала сюрпризом, ведь пара скрывала беременность. Имя мальчика музыкант сообщил позже.

«Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура», - написал он под трогательной семейной фотографией.