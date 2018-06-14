Первая победа россиян, Робби Уильямс на сцене и звезды на трибунах: как прошел первый день Чемпионата мира по футболу 2018

Только что со счетом 5:0 закончился футбольный матч сборных команд России и Саудовской Аравии. Наша страна одержала в нем безоговорочную победу. Ворота противников поразили Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба, Александр Головин.

С трибун футболистов поддерживали Наталья Водянова с детьми, Татьяна Навка со старшей дочерью, Анна Седокова, Олег Газманов с сыном, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов с женой, Игорь Николаев, Жасмин с папой, Зара с сыном, семья Полины Гагариной и многие другие звезды.