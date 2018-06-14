Первая победа россиян, Робби Уильямс на сцене и звезды на трибунах: как прошел первый день Чемпионата мира по футболу 2018

Только что со счетом 5:0 закончился футбольный матч сборных команд России и Саудовской Аравии. Наша страна одержала в нем безоговорочную победу. Ворота противников поразили Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба, Александр Головин.
С трибун футболистов поддерживали Наталья Водянова с детьми, Татьяна Навка со старшей дочерью, Анна Седокова, Олег Газманов с сыном, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов с женой, Игорь Николаев, Жасмин с папой, Зара с сыном, семья Полины Гагариной и многие другие звезды.
Анна Курникова с малышами смотрела матч по телевизору: в своем Instagram она поделилась трогательной фотографией.
Победа с разгромным счетом оказалась приятным для всех, в Сети уже ходят мемы по этому поводу:
Однако о противном болельщики и не думали: воодушевленные пышным открытием футболисты просто не могли проиграть.
Перед матчем попавшие церемонию открытия мундиаля в «Лужниках» счастливчики могли наблюдать выступление Робби Уильямса. Артист исполнил свои самые известные хиты и показал средний палец в камеру, сообщает «Советский спорт».
Look at Roby Williams to the Russians pic.twitter.com/T7JOpJmIlq— Singo mafanedza (@singomafa) 14 июня 2018 г.
Владимир Владимирович Путин также присутствовал на первом матче и радовался победе вместе со всеми. За несколько дней до события он записал официальное обращение к болельщикам.
Фото: instagram