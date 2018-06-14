logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Первая победа россиян, Робби Уильямс на сцене и звезды на трибунах: как прошел первый день Чемпионата мира по футболу 2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 19

Фото из Instagram Натальи Водяновой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Наталья Водянова с детьми, Анна Курникова с младенцем и другие звезды поддержали сборную России в борьбе с Саудовской Аравией.

Только что со счетом 5:0 закончился футбольный матч сборных команд России и Саудовской Аравии. Наша страна одержала в нем безоговорочную победу. Ворота противников поразили Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба, Александр Головин.

С трибун футболистов поддерживали Наталья Водянова с детьми, Татьяна Навка со старшей дочерью, Анна Седокова, Олег Газманов с сыном, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов с женой, Игорь Николаев, Жасмин с папой, Зара с сыном, семья Полины Гагариной и многие другие звезды.

1 / 4

Фото из Instagram-stories Натальи Водяновой

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Анна Курникова с малышами смотрела матч по телевизору: в своем Instagram она поделилась трогательной фотографией.

Победа с разгромным счетом оказалась приятным для всех, в Сети уже ходят мемы по этому поводу:

Однако о противном болельщики и не думали: воодушевленные пышным открытием футболисты просто не могли проиграть.

Перед матчем попавшие церемонию открытия мундиаля в «Лужниках» счастливчики могли наблюдать выступление Робби Уильямса. Артист исполнил свои самые известные хиты и показал средний палец в камеру, сообщает «Советский спорт».

Владимир Владимирович Путин также присутствовал на первом матче и радовался победе вместе со всеми. За несколько дней до события он записал официальное обращение к болельщикам.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое