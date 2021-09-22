Короли мира: Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров с самыми большими доходами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
В тройку лидеров вошли: владелец «Северстали» Алексей Мордашов с доходами $1,7 млрд, председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, доходы которого оцениваются в $1,48 млрд, и глава USM Holdings Алишер Усманов с доходами в $1,43 млрд.
Четвертое и пятое место заняли глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,14 млрд) и сенатор Сулейман Керимов ($922 млн).
В десятки Forbes также вошли глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, доходы которого оцениваются в $897 млн, Андрей Скоч ($875 млн), Виктор Рашников ($828 млн), Геннадий Тимченко ($788 млн) и Роман Абрамович ($645 млн).
Подсчет делался на основе проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества, сообщает издание Forbes.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press