Короли мира: Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров с самыми большими доходами

Четвертое и пятое место заняли глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,14 млрд) и сенатор Сулейман Керимов ($922 млн).

В десятки Forbes также вошли глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, доходы которого оцениваются в $897 млн, Андрей Скоч ($875 млн), Виктор Рашников ($828 млн), Геннадий Тимченко ($788 млн) и Роман Абрамович ($645 млн).

Подсчет делался на основе проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества, сообщает издание Forbes.