Парень неожиданно «встретил» покойного отца в Сети при поиске дома

«Поэтому казалось, что он красил дом постоянно», — сказал сын. Парень с другими членами семьи часто подшучивал над тем, как у отца спадали штаны, когда он нагибался. Отцу автора поставили диагноз глиобластома, и он умер через полгода после похода к врачу. Эта болезнь — самая частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга.

Ранее британец Оли Бенджамин, который появился на свет благодаря донору спермы, отыскал отца, а вместе с ним 25 братьев и сестер. Молодому человеку удалось выяснить, что его отца зовут Дейли, и тот по-прежнему живет в США. Он раздобыл его адрес в реестре доноров спермы и отправился в гости.

Однако все мечты Оли разбились о безразличие, с которым отец встретил британца. Грусть 21-летнего англичанина развеяла девушка по имени Джордан, связавшаяся с ним буквально через несколько дней. Она объявила, что является сводной сестрой Оли. Более того, новоиспеченная родственница сообщила, что у Бенджамина есть еще 25 братьев и сестер.