Парень неожиданно «встретил» покойного отца в Сети при поиске дома
Фото: Reddit / u / Bart_Dart
Как уточнил мужчина, он смотрел на Google Maps свой дом. После смерти одного из родителей семья решила продать его. Рассказчик искал строение в интернете и обнаружил, что на панорамном снимке был запечатлен его отец.
«Мы увидели его в естественной среде обитания: красящим дом и со спадающими штанами», — подчеркнул он. Пользователь объяснил, что за последние десять лет отец красил дом пять раз. По его словам, он никогда не спешил и уделял этому занятию несколько недель.
«Поэтому казалось, что он красил дом постоянно», — сказал сын. Парень с другими членами семьи часто подшучивал над тем, как у отца спадали штаны, когда он нагибался. Отцу автора поставили диагноз глиобластома, и он умер через полгода после похода к врачу. Эта болезнь — самая частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга.
Ранее британец Оли Бенджамин, который появился на свет благодаря донору спермы, отыскал отца, а вместе с ним 25 братьев и сестер. Молодому человеку удалось выяснить, что его отца зовут Дейли, и тот по-прежнему живет в США. Он раздобыл его адрес в реестре доноров спермы и отправился в гости.
Однако все мечты Оли разбились о безразличие, с которым отец встретил британца. Грусть 21-летнего англичанина развеяла девушка по имени Джордан, связавшаяся с ним буквально через несколько дней. Она объявила, что является сводной сестрой Оли. Более того, новоиспеченная родственница сообщила, что у Бенджамина есть еще 25 братьев и сестер.
Фото: Reddit / u / Bart_Dart, pexels.com
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