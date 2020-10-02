Сын от донора спермы хотел разыскать отца, а нашел 25 братьев и сестер

Однако все мечты Оли разбились о безразличие, которым отец встретил британца. Мужчина, конечно, впустил сына в дом, но был с ним очень холоден. «Привет, номер 20, что ты хочешь?» - обратился он. Выяснилось, что Бенджамин был не первым его ребенком, пожаловавшим внезапно в гости. «Он проходил через подобные ситуации много раз. Это забавно», - объяснил Оли. Однако грусть 21-летнего англичанина развеяла девушка по имени Джордан, связавшаяся с ним буквально через несколько дней. Она объявила, что является сводной сестрой Оли. Более того, новоиспеченная родственница сообщила, что у Бенджамина есть еще 24 брата и сестры. Открытие стало шоком и радостью для британца, потому что раньше ему было одиноко. Теперь он является часть большой семьи и с нетерпением ждет новой встречи с ней.