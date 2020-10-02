Сын от донора спермы хотел разыскать отца, а нашел 25 братьев и сестер
Фото: pexels.com
21 парень рассказал, что рос вместе с двумя матерьми и появился на свет благодаря ЭКО и донору спермы. Еще ребенком он хотел знать больше об отце, однако многое о нем было покрыто тайной: молодому человеку удалось узнать лишь основные сведения, к примеру то, что его отец проживает в Калифорнии.
“It breaks my heart that there are siblings out there that I’m never going to know”— The Sunday Times Magazine (@TheSTMagazine) September 27, 2020
When Oli Benjamin went in search of his biological father, he never imagined he’d find 25 siblings along the way. @MeganAgnew hears what happened next https://t.co/nTf6jGBZMC
Вооружившись информацией, Бенджамин решил во что бы то ни стало найти папу. Молодому человеку удалось выяснить, что его отца зовут Дейли, и тот по-прежнему живёт в США. Он раздобыл его адрес в реестре доноров спермы и отправился в гости.
Однако все мечты Оли разбились о безразличие, которым отец встретил британца. Мужчина, конечно, впустил сына в дом, но был с ним очень холоден. «Привет, номер 20, что ты хочешь?» - обратился он. Выяснилось, что Бенджамин был не первым его ребенком, пожаловавшим внезапно в гости. «Он проходил через подобные ситуации много раз. Это забавно», - объяснил Оли. Однако грусть 21-летнего англичанина развеяла девушка по имени Джордан, связавшаяся с ним буквально через несколько дней. Она объявила, что является сводной сестрой Оли. Более того, новоиспеченная родственница сообщила, что у Бенджамина есть еще 24 брата и сестры. Открытие стало шоком и радостью для британца, потому что раньше ему было одиноко. Теперь он является часть большой семьи и с нетерпением ждет новой встречи с ней.
Фото: Pexels Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!