Парализованная спортсменка Мария Комиссарова пожаловалась на спину: «Нужна операция. Серьезная. Я в отчаянии»
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Фото: Instagram Марии Комиссаровой
Жизнь парализованной после тяжелой травмы спортсменки Марии Комиссаровой стала примером для многих. Молодая женщина, прикованная к инвалидной коляске, уехала за границу из-за более комфортных условий для инвалидов, и даже решилась родить второго ребенка. Но травма дала о себе знать, и врач сообщил Марии: ей нужна новая операция.
Мастер спорта России международного класса по фристайлу сообщила эту новость в блоге, продемонстрировав шрам от старой операции.
«Мне нужна операция. Серьезная 😔 Я в отчаянии», — написала она, а в сториз — уточнила, что не оставляет надежду на то, что испанский врач ошибся, и доктор в Германии найдет другой вариант решения возникшей проблемы.
Фото: Instagram Марии Комиссаровой
Мария Комиссарова получила травму в феврале 2014 года. Во время тренировки, будучи участницей Олимпиады в Сочи, она сломала позвоночник со смещением. Спортсменку экстренно прооперировали в Красной Поляне, а после — в Германии.
Passion.ru желает здоровья Марии!
Фото и видео: instagram
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