Парализованная спортсменка Мария Комиссарова пожаловалась на спину: «Нужна операция. Серьезная. Я в отчаянии»

Жизнь парализованной после тяжелой травмы спортсменки Марии Комиссаровой стала примером для многих. Молодая женщина, прикованная к инвалидной коляске, уехала за границу из-за более комфортных условий для инвалидов, и даже решилась родить второго ребенка. Но травма дала о себе знать, и врач сообщил Марии: ей нужна новая операция.

Мастер спорта России международного класса по фристайлу сообщила эту новость в блоге, продемонстрировав шрам от старой операции.