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Парализованная спортсменка Мария Комиссарова пожаловалась на спину: «Нужна операция. Серьезная. Я в отчаянии»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Комиссарова с дочкой

Фото: Instagram Марии Комиссаровой

29-летней Марии Комиссаровой предстоит новый этап лечения.

Жизнь парализованной после тяжелой травмы спортсменки Марии Комиссаровой стала примером для многих. Молодая женщина, прикованная к инвалидной коляске, уехала за границу из-за более комфортных условий для инвалидов, и даже решилась родить второго ребенка. Но травма дала о себе знать, и врач сообщил Марии: ей нужна новая операция.

Мастер спорта России международного класса по фристайлу сообщила эту новость в блоге, продемонстрировав шрам от старой операции.

«Мне нужна операция. Серьезная 😔 Я в отчаянии», — написала она, а в сториз — уточнила, что не оставляет надежду на то, что испанский врач ошибся, и доктор в Германии найдет другой вариант решения возникшей проблемы.

Фото: Instagram Марии Комиссаровой

Мария Комиссарова получила травму в феврале 2014 года. Во время тренировки, будучи участницей Олимпиады в Сочи, она сломала позвоночник со смещением. Спортсменку экстренно прооперировали в Красной Поляне, а после — в Германии.

Passion.ru желает здоровья Марии!

Фото и видео: instagram

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