«Мы безмерно счастливы, что детей уже двое»: Дарья Мельникова показала новое яркое фото с младшим сыном и ответила на вопросы поклонников

В декабре прошлого года «папина дочка» Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов стали родителями во второй раз — на свет появился младший сын, имени которого пара пока не называет. А на днях актриса решила поделиться своими мыслями по поводу того, как решилась на еще одного ребенка, и по другим насущным вопросам каждой молодой мамы.

«Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи). Что называется, как пойдет))). Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое! Как совмещать воспитание — да просто жить)). Для меня воспитание ребенка — это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Просто я провожу с ними много времени, мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно, брать с собой. Что изменилось? Да все)! Они учат нас становиться лучше)!» — призналась Дарья в своем блоге Movem Club (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).