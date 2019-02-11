«Мы безмерно счастливы, что детей уже двое»: Дарья Мельникова показала новое яркое фото с младшим сыном и ответила на вопросы поклонников

В декабре прошлого года «папина дочка» Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов стали родителями во второй раз — на свет появился младший сын, имени которого пара пока не называет. А на днях актриса решила поделиться своими мыслями по поводу того, как решилась на еще одного ребенка, и по другим насущным вопросам каждой молодой мамы.
«Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи). Что называется, как пойдет))). Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое! Как совмещать воспитание — да просто жить)). Для меня воспитание ребенка — это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Просто я провожу с ними много времени, мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно, брать с собой. Что изменилось? Да все)! Они учат нас становиться лучше)!» — призналась Дарья в своем блоге Movem Club (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Добрый день, дорогие девушки. Нас в клубе стало аж 5т человек🙈))!! Вот это да)! Сегодня в рубрике #hormonheroin - скромно - я. С удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Некоторые я скомпоновала и объединила. И обязательно отвечу на вопросы, которые не вошли сегодня, чуть позже👌🏻 1. Как решилась на второго ребенка? Как совмещать воспитание старшего и младшего сына? Что изменилось с появлением детей: Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи). Что называется, как пойдет))). Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое! Как совмещать воспитание - да просто жить)). Для меня воспитание ребенка - это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Дети впитывают образ жизни и образ мысли, поэтому тут я согласна с Таней Шевчук - воспитывать надо СЕБЯ)! Просто я провожу с ними много времени, мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно, брать с собой. Что изменилось? Да всё)! Они учат нас становиться лучше)! 2. ГВ. Первого сына я кормила до 1,5. Со вторым как пойдет. Я ориентируюсь только на свою усталость. Кажется, им нужно молоко до года, а дальше зависит от того, как надоест мне)). Есть разные мнения на этот счет. Но я ориентируюсь на свои авторитеты в этом вопросе и на свои ощущения. Я определенно за ГВ. Но по силам. А закончили с первым мы так: оставила на месяц только ночное кормление, а потом, договорившись с сыном, просто перестала давать грудь вообще). Три дня было трудно, но я никуда не уезжала, была рядом, успокаивала себя и его, сцеживала грудь в душе (только не молокоотсосом) и все терпели). Через три дня скандалы закончились. Опять же помогают ритуалы: ванная, книжка, сон. Продолжение 👇🏻
Мельникова также поделилась новой фотографией с подросшим малышом, не показывая, впрочем, его лица — Дарья и ее сын выглядят отлично!
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram