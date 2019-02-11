logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы безмерно счастливы, что детей уже двое»: Дарья Мельникова показала новое яркое фото с младшим сыном и ответила на вопросы поклонников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Дарья Мельникова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
27-летняя актриса рассказала о своем опыте материнства в специальном блоге.

В декабре прошлого года «папина дочка» Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов стали родителями во второй раз — на свет появился младший сын, имени которого пара пока не называет. А на днях актриса решила поделиться своими мыслями по поводу того, как решилась на еще одного ребенка, и по другим насущным вопросам каждой молодой мамы.

«Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи). Что называется, как пойдет))). Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое! Как совмещать воспитание — да просто жить)). Для меня воспитание ребенка — это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Просто я провожу с ними много времени, мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно, брать с собой. Что изменилось? Да все)! Они учат нас становиться лучше)!» — призналась Дарья в своем блоге Movem Club (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Добрый день, дорогие девушки. Нас в клубе стало аж 5т человек🙈))!! Вот это да)! Сегодня в рубрике #hormonheroin - скромно - я. С удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Некоторые я скомпоновала и объединила. И обязательно отвечу на вопросы, которые не вошли сегодня, чуть позже👌🏻 1. Как решилась на второго ребенка? Как совмещать воспитание старшего и младшего сына? Что изменилось с появлением детей: Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи). Что называется, как пойдет))). Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое! Как совмещать воспитание - да просто жить)). Для меня воспитание ребенка - это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Дети впитывают образ жизни и образ мысли, поэтому тут я согласна с Таней Шевчук - воспитывать надо СЕБЯ)! Просто я провожу с ними много времени, мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно, брать с собой. Что изменилось? Да всё)! Они учат нас становиться лучше)! 2. ГВ. Первого сына я кормила до 1,5. Со вторым как пойдет. Я ориентируюсь только на свою усталость. Кажется, им нужно молоко до года, а дальше зависит от того, как надоест мне)). Есть разные мнения на этот счет. Но я ориентируюсь на свои авторитеты в этом вопросе и на свои ощущения. Я определенно за ГВ. Но по силам. А закончили с первым мы так: оставила на месяц только ночное кормление, а потом, договорившись с сыном, просто перестала давать грудь вообще). Три дня было трудно, но я никуда не уезжала, была рядом, успокаивала себя и его, сцеживала грудь в душе (только не молокоотсосом) и все терпели). Через три дня скандалы закончились. Опять же помогают ритуалы: ванная, книжка, сон. Продолжение 👇🏻

Публикация от Movem (@movem_club)

Мельникова также поделилась новой фотографией с подросшим малышом, не показывая, впрочем, его лица — Дарья и ее сын выглядят отлично!

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке