Панин не может прилететь на похроны скончавшейся от коронавируса матери из-за пандемии

К слову, сам Панин никак не прокомментировал новость о смерти матери. В его Instagram можно увидеть только солнечные фотографии с испанских улиц и пляжей. «Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и пониманием!» — цитирует тем временем певицу Лолиту издание «СтарХит».

К слову, недавно умер знаменитый доктор Борменталь из «Собачьего сердца» Борис Плотников. Актер скончался в возрасте 71 года из-за коронавируса.