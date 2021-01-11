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Панин не может прилететь на похроны скончавшейся от коронавируса матери из-за пандемии

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Алексей Панин

Фото: Instagram Алексея Панина

В Москве скончалась мать скандально известного актера Алексея Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова.

Причиной смерти Татьяны Власовой, которая давно и тяжело болела, стал коронавирус, сообщает «СтарХит». На днях должна состояться церемония прощания с женщиной. Алексей Панин может не попасть на похороны матери из-за пандемии и закрытых границ. Дело в том, что сейчас актер проживает с дочерью в Испании, отмечает Life.

К слову, сам Панин никак не прокомментировал новость о смерти матери. В его Instagram можно увидеть только солнечные фотографии с испанских улиц и пляжей. «Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и пониманием!» — цитирует тем временем певицу Лолиту издание «СтарХит».

К слову, недавно умер знаменитый доктор Борменталь из «Собачьего сердца» Борис Плотников. Актер скончался в возрасте 71 года из-за коронавируса.

Фото: instagram, globallookpress

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