Умер знаменитый доктор Борменталь из «Собачьего сердца» Борис Плотников

Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года из-за коронавируса. О смерти актера и педагога стало известно от ректора ГИТИСа Григория Заславского, сообщает «КП».

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сообщил ректор Заславский. Причиной смерти значится остановка сердца на фоне COVID-19.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске, Свердловская область. Свердловское театральное училище окончил 1970 году, а в 1983-м окончил филологический факультет Уральского государственного университета. В 1970-1978 годах Борис Плотников служил в Свердловском ТЮЗе. С 1978 года — на сцене Московского театра сатиры, с 1988-го — Центрального академического театра Советской Армии, с 2002 года — в труппе МХТ имени Чехова.

Борис Плотников снялся в 71 фильме. Всесоюзную популярность ему принесли роли Сотникова в фильме «Восхождение» и доктора Борменталя в «Собачьем сердце». Также в его биографии значатся такие картины, как «Холодное лето пятьдесят третьего», «Империя под ударом», «Лермонтов», «Первая встреча, последняя встреча» и многие другие.