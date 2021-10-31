Отравление 40 россиян в отеле Хургады в Минтуризме Египта сочли «человеческой ошибкой»
Более 40 граждан России, отдыхавших в Хургаде, попали в больницы курорта с пищевым отравлением. Все они являются постояльцами отеля AMC Royal. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство туризма Египта, сейчас это место размещения закрыто. В нем остаются только те туристы, которые заселились ранее.
«В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля... Отели Египта регулярно проверяются на соблюдение гигиенических стандартов. Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде», — заявил агентству помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.
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Одна из пострадавших туристок тем временем сообщила журналистам, что причину видит в некачественной водопроводной воде. По ее словам, все пострадавшие умывались этой водой и полоскали рот. «Больница переполнена только жителями нашего отеля. В основном все дети. Заносят на руках. У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея. Сказали, что будут возбуждать уголовное дело в отношении отеля в связи с антисанитарными условиями», — заявила пострадавшая изданию «БИЗНЕС Online».
Представители посольства России в Каире не участвует в проводимой проверке отеля. Также сообщается, что у всех пострадавших отравление острое, но протекает в легкой форме. В течение суток всех выпишут.
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