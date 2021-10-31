Отравление 40 россиян в отеле Хургады в Минтуризме Египта сочли «человеческой ошибкой»

Более 40 граждан России, отдыхавших в Хургаде, попали в больницы курорта с пищевым отравлением. Все они являются постояльцами отеля AMC Royal. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство туризма Египта, сейчас это место размещения закрыто. В нем остаются только те туристы, которые заселились ранее.

«В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля... Отели Египта регулярно проверяются на соблюдение гигиенических стандартов. Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде», — заявил агентству помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.