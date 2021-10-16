Шестеро — в больнице, один — в реанимации: массовое отравление детей произошло в Подмосковье

Также источник уточняет, что все пострадавшие ели в столовой яичницу и котлеты. Сотрудники Роспотребнадзора отправили образцы этих и других блюд на экспертизу.

Уголовное дело пока не возбудили, идет проверка. В рамках нее следователи побеседовали с сотрудниками столовой и руководством, запросили документацию. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.