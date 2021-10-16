Шестеро — в больнице, один — в реанимации: массовое отравление детей произошло в Подмосковье
В одной из школ города Клин Московской области произошло массовое отравление учеников. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью, накануне, 15 октября, к врачам с признаками отравления обратились 20 несовершеннолетних, которые учатся в одной школе. Несмотря на оказанную помощь шестерых школьников пришлось оставить на стационарном лечении. При этом телеграм-канал Mash уточняет, что 16-летняя девочка, имеющая диабет, находится в реанимации.
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Также источник уточняет, что все пострадавшие ели в столовой яичницу и котлеты. Сотрудники Роспотребнадзора отправили образцы этих и других блюд на экспертизу.
Уголовное дело пока не возбудили, идет проверка. В рамках нее следователи побеседовали с сотрудниками столовой и руководством, запросили документацию. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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