Отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце: «С "мотором" дела давно идут неважно»

На днях отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце — замену шунта. Едва выписавшись из больницы, пожилой мужчина решил снова навестить врачей.

«Операцию перенес нормально, ведь это не первое шунтирование на моем веку. А вот на будущее загадывать боюсь, с "мотором" дела давно идут неважно, вчера снова стало плохо — придется опять ехать к врачу. Наружный шов почти зажил, внутренний будет зарастать долго — 2–3 месяца», — рассказал мужчина журналу «СтарХит».

Сейчас Владимиру Фриске показан постельный режим и полный покой. Насколько это реально — мужчина оценить не может: воспоминания об умершей дочери (Жанна Фриске скончалась в 2015 году) и проблемы с «Русфондом» изрядно потрепали его здоровье.