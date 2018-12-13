Семья Жанны Фриске договорилась с «Русфондом»?

Новость о том, что «Русфонд» ведет переговоры с семьей скончавшейся 15 июня 2015 года от рака Жанны Фриске спровоцировала волну обсуждений. Сочувствующие пожилым родителям популярной певицы оценили красивый жест благотворительной организации, решившей уменьшить сумму долга с 21,6 до 7 миллионов рублей. Другие же осудили этот шаг: по потраченным средствам до сих пор никто не отчитался документально, и нет никаких доказательств, что они пошли на лечение звезды. Однако сам фонд опроверг информацию о переговорах, передает информационное агенство ТАСС.

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