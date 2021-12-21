Отец 9-летней студентки напал на преподавателя МГУ из-за плохой оценки дочери

9-летняя Алиса Теплякова в этом году стала студенткой факультета психологии московского государственного университета, именно поэтому в конце декабря она, как и все ее однокурсники вынуждена сдавать экзаменационную и зачетную сессию. Сотрудники университета подготовили для девочки сдачу экзамена в индивидуальном формате.

На важном для дочери событие Алису сопровождал ее отец. Он даже пытался пройти в аудиторию, для того, чтобы контролировать процесс, однако туда его не пустили. Мужчина ожидал дочь возле охранного пункта.

Итак чересчур сильно переживающего отца еще сильнее взволновала внезапно выбежавшая из аудитории, еще до объявления оценки, Алиса — ей показалось, что она плохо сдала экзамен, на что она и пожаловалась своему родителю. Информация вызывала у Евгения бурю эмоций, с которой он не смог совладать — мужчина устроил разборку с преподавателем, принимавшим экзамен.

Разъяренного Теплякова принялись удерживать сотрудники МГУ, после чего приняли меры. «Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», — цитирует слова пресс-службы университета портал «РИА Новости».

Во время конфликта 9-летняя Алиса находилась рядом и наблюдала за происходящим.