В МГУ рассказали, как проходит первая сессия у 9-летней студентки Алисы Тепляковой

Конец декабря для кого-то — пора подготовки к Новому году, а для кого-то — к экзаменам. Этот период одинаково ждут и боятся студенты по всей России. Раньше нужного времени осознать, что такое сессия пришлось и Алисе Тепляковой. Девочка отучилась целый семестр в МГУ, и теперь ей предстоит сдать свои первые зачеты.

Тот факт, что девочка значительно отличается по возрастной категории от своих одногруппников приняли в учет в деканате факультета психологии, на котором она обучается и поэтому подготовили для нее отдельный способ сдачи сессии. «Сейчас у нас зачетная и экзаменационная сессия. Алиса сдает ее по индивидуальному плану», — сообщает порталу kp.ru декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

Также он отметил, что родителям девочки стоит внимательнее относиться к нее потребностям, которые соответствуют ее возрасту. Юрий Петрович считает, что Алисе еще рано углубляться во взрослую студенческую жизнь.

Алиса Теплякова получила свою долю популярности в июле этого года, когда она в восьмилетнем возрасте смогла сдать ЕГЭ, а после поступить в университет. МГУ стал первым учебным заведением, куда девочка попала в свое жизни. До этого она не посещала ни детский сад, ни школу по настоянию родителей, которые и стали инициатором получения ею высшего образования в том время, когда должна была ходить только в третий класс.