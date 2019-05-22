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Организаторы «Евровидения» пересчитали результаты конкурса

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Победитель конкурса Дункан Лоуренс

Некоторые страны поменялись местами в результате ошибки в подсчетах.

Скандалы, связанные с музыкальными конкурсами в этом году, не заканчиваются. В эту среду, 22 мая, Европейский вещательный союз сообщил о пересчете голосов «Евровидения».

«Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами», — цитирует «РИА Новости».

Поменялись местами Норвегия и Швеция, Северная Македония и Азербайджан, Белоруссия и Германия.

Дункан Лоуренс из Нидерландов остался на первом месте. Итальянец Mahmood — на втором. Сергей Лазарев с песней Scream получил на один балл больше и остался на третьем месте.

«Я счастлив своему призовому 3 месту. В ситуации сложнейшей конкуренции и прекрасных песен на конкурсе в этом году, 3 место- это Огромная победа», — написал на днях Сергей, опубликовав отрывок из своего выступления и статистику голосования зрителей и жюри, которая многих возмутила.

«Зрители 11 стран поставили это выступление на 1 место (по 12 баллов), 3 страны на 2 место (дали по 10 баллов), 5 стран на 3 место (по 8 баллов). В сумме от зрителей всех стран мы получили 244 балла. Огромное спасибо! Увы, некоторые члены жюри из 17 стран посчитали, что это выступление оценивается в 0 баллов! К примеру, Все члены жюри Грузии поставили это выступление на последнее 26 место. Количество баллов от жюри остальных стран — 125. Спасибо», — сравнил артист.

«Песня находится в Itunes чартах в 19 странах. Клип на песню Scream набрал в Youtube суммарно свыше 10 000 000 просмотров. Такая же цифра — почти 9.000.000 — суммарное количество просмотров выступления с Полуфинала и финала Конкурса», — добавил он.

Кто из участников оказался в вашей личной тройке победителей?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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