Организаторы «Евровидения» пересчитали результаты конкурса

Скандалы, связанные с музыкальными конкурсами в этом году, не заканчиваются. В эту среду, 22 мая, Европейский вещательный союз сообщил о пересчете голосов «Евровидения».

«Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами», — цитирует «РИА Новости».

Поменялись местами Норвегия и Швеция, Северная Македония и Азербайджан, Белоруссия и Германия.

Дункан Лоуренс из Нидерландов остался на первом месте. Итальянец Mahmood — на втором. Сергей Лазарев с песней Scream получил на один балл больше и остался на третьем месте.

«Я счастлив своему призовому 3 месту. В ситуации сложнейшей конкуренции и прекрасных песен на конкурсе в этом году, 3 место- это Огромная победа», — написал на днях Сергей, опубликовав отрывок из своего выступления и статистику голосования зрителей и жюри, которая многих возмутила.