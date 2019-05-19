Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за грубого нарушения правил победителем

Череда скандалов с песенными конкурсами в этом году продолжается. Вслед за отменой результатов российского шоу «Голос. Дети» могут быть отменены результаты музыкального конкурса «Евровидение».
Песню Arcade, которую исполнил 25-летний Дункан Лоуренс, и которая принесла ему победу, он уже мог исполнять ранее. В Сети была найдена запись репетиции, которая датируется 2017 годом, пишет «Газета.ru». Согласно правилам «Евровидения», это недопустимо: участники должны петь только неизвестные публике песни.
Пока комментариев сторон нет. Будем следить за развитием событий.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: globallookpress, instagram, youtube
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