Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за грубого нарушения правил победителем

Череда скандалов с песенными конкурсами в этом году продолжается. Вслед за отменой результатов российского шоу «Голос. Дети» могут быть отменены результаты музыкального конкурса «Евровидение».

Песню Arcade, которую исполнил 25-летний Дункан Лоуренс, и которая принесла ему победу, он уже мог исполнять ранее. В Сети была найдена запись репетиции, которая датируется 2017 годом, пишет «Газета.ru». Согласно правилам «Евровидения», это недопустимо: участники должны петь только неизвестные публике песни.

Пока комментариев сторон нет. Будем следить за развитием событий.