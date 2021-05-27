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Организаторы «Евровидения-2021» объявили о продолжении шоу в онлайн-формате

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Участница конкура от России - Манижа

Фото: Instagram/@manizha

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2021» рассказали о том, что шоу в этом году продолжится в онлайн формате, об этом говорится на официальном YouTube-канале конкурса.

В Интернете выложат видео с выступлениями участников, которые записывали ролики на случай введения ограничений из-за коронавируса. Будут «организованы» два шоу.

Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22.00 по московскому времени. Финалистов зрители увидят в то же время 29 мая. Ведущим онлайн-мероприятия назначили Кристу Сиегфридс.

Представительница России Манижа Сангин заняла на международном песенном конкурсе девятое место, набрав 204 балла. Артистка прокомментировала свое выступление. «Для меня главное было - это сделать все на 100% на сцене. Я собой горжусь», - отметила певица. Манижа Сангин заявила, что для нее было важно рассказать публике о силе и духе российских женщин, что она и сделала.

Ранее на конкурсе «Евровидение» произошел скандал - сразу после победы триумфатора заподозрили в употреблении наркотиков. Вокалист победившей группы Måneskin Дамиано Давид, во время объявления результатов наклонился к столу - после того, как видео попало в Сеть, все решили, что музыкант употребил вещества.

Фото и видео: Instagram/@manizha, Instagram/@eurovision, Instagram/@maneskinofficial

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