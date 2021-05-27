Организаторы «Евровидения-2021» объявили о продолжении шоу в онлайн-формате

Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22.00 по московскому времени. Финалистов зрители увидят в то же время 29 мая. Ведущим онлайн-мероприятия назначили Кристу Сиегфридс.

Представительница России Манижа Сангин заняла на международном песенном конкурсе девятое место, набрав 204 балла. Артистка прокомментировала свое выступление. «Для меня главное было - это сделать все на 100% на сцене. Я собой горжусь», - отметила певица. Манижа Сангин заявила, что для нее было важно рассказать публике о силе и духе российских женщин, что она и сделала.

Ранее на конкурсе «Евровидение» произошел скандал - сразу после победы триумфатора заподозрили в употреблении наркотиков. Вокалист победившей группы Måneskin Дамиано Давид, во время объявления результатов наклонился к столу - после того, как видео попало в Сеть, все решили, что музыкант употребил вещества.