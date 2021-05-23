Начинали как уличные музыканты: что известно о победителях «Евровидения» группе Maneskin

22 мая в Роттердаме завершился международный музыкальный конкурс Евровидение-2021. Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin, исполнившая песню Zitti E Buoni. Коллектив набрал 524 балла зрительского голосования, опередив представителей Франции и Швейцарии, которые удостоились второго и третьего места.

Коллектив состоит из четверых молодых людей: 22-летнего вокалиста Давида Дамиано, басистки Виктории Де Анжелис, барабанщика Итана Торкио и гитариста Томаса Раджи. Друзья основали группу в 2015 году и все, кроме Торкио, знакомы еще со школы. Ребята начинали свой творческий путь как уличные музыканты, выступая на улицах Рима в Италии.

«Мы были уличными музыкантами. Это оказалось важным стартовым этапом, который научил нас завоевывать аудиторию. Мы всегда оставались самими собой – на все сто», – рассказал Давид.