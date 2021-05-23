Начинали как уличные музыканты: что известно о победителях «Евровидения» группе Maneskin
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Фото: @maneskinofficial/Instagram
22 мая в Роттердаме завершился международный музыкальный конкурс Евровидение-2021. Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin, исполнившая песню Zitti E Buoni. Коллектив набрал 524 балла зрительского голосования, опередив представителей Франции и Швейцарии, которые удостоились второго и третьего места.
Коллектив состоит из четверых молодых людей: 22-летнего вокалиста Давида Дамиано, басистки Виктории Де Анжелис, барабанщика Итана Торкио и гитариста Томаса Раджи. Друзья основали группу в 2015 году и все, кроме Торкио, знакомы еще со школы. Ребята начинали свой творческий путь как уличные музыканты, выступая на улицах Рима в Италии.
«Мы были уличными музыкантами. Это оказалось важным стартовым этапом, который научил нас завоевывать аудиторию. Мы всегда оставались самими собой – на все сто», – рассказал Давид.
Конкурсная композиция Zitti E Buoni, что в переводе означает «Тихие и послушные», была написана коллективом еще в 2016 году. Изначально это была баллада, и лишь позднее группа адаптировала трек под стиль рок. Песня посвящена молодому поколению людей, которые, по мнению Maneskin, должны оставаться собой и делать все, что они хотят, не подстраиваясь под социальные рамки. В изначальной версии композиции присутствует мат, но для конкурса группа подготовила версию с цензурой.
На пресс-конференции, посвященной победе на Евровидении, лидер коллектива появился перед репортерами с голым торсом, на каблуках и с бутылкой алкоголя.
Фото: Global Look Press
Название группы переводится с датского языка как «Лунный свет». Имя коллективу придумала басистка Виктория Де Анжелис, которая наполовину датчанка. Друзья просто решили переводить разные слова с родного языка девушки, пока не поняли, что это оно. Так и появилось название Maneskin.
Всеобщую известность коллектив получил после участия в итальянской версии шоу X Factor, где в 2017 году группа заняла второе место, а через год выпустила дебютный альбом Il Ballo della Vita. Позднее выпустили еще один Teatro d'Ira - Vol. I, с которым планируются отправиться в турне в 2022 году.
Личная жизнь участников коллектива интересует поклонников не меньше, чем их творческие успехи. На протяжении многих лет Давиду и Виктории приписывали роман, но перед Евровидением появилась информация о помолвке Дамиано с моделью Джорджией Солери. Также на сцене вокалист часто целует других участников коллектива Итана Торкио и Томаса Раджи, подогревая слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Фото: @maneskinofficial/Instagram
Фото и видео: Global Look Press, @maneskinofficial/Instagram, youtube.com
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