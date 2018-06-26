Опустившийся бывший муж звезды «Игры престолов» Лены Хиди нашел ей замену на улице

39-летний парикмахер Питер Лофран развелся с 44-летней звездой «Игры престолов» Линой Хиди в 2013 году после шести лет брака. Несколько лет он вел ожесточенную борьбу в суде с бывшей супругой, но итог оказался плачевным для Питера: он остался на улице с огромным долгом адвокату.
Чтобы хоть как-то свести концыhttps://www.passion.ru/people/top-10/mnogomillionnye-gonorary-shikarnye-doma-i-golovokruzhitelnyi-uspekh-kak-razbogateli-zvezdy-igry-prestolov.htm с концами, мужчина, который в 2007 году работал стилистом в Голивуде и вел жизнь миллионера, вынужден просить милостыню. Его нередко можно увидеть на улице зарабатывающим на жизнь игрой на потрепанной гитаре. Друзья создали для Питера страничку на краудфандинговом сайте Go Fund Me, чтобы помочь ему оплатить услуги юриста.
«Питер потратил все свои сбережения за последние несколько лет. Ему выпала нелегкая доля, сейчас он на мели. От жизни миллионера в Голливуде он скатился к жизни на пособие в Лидсе», — цитирует издание The Sun слова инсайдера.
Однако не все так грустно в жизни бывшего мужа звезды. Изданию The Daily Mail стало известно, что сейчас он встречается с гавайской моделью Макой Суджи. В блоге красавицы можно найти полные нежности и восхищения комментарии Лофрана. Знакомые утверждают, что Мака отвечает ему взаимностью уже давно, и ее не волнует уровень достатка возлюбленного.
Лина, тем временем, счастлива с актером и режиссером Дэном Каданом, они вместе воспитывают двухлетнюю дочь. Роль Серсеи Ланнистер сделала актрису звездой мирового масштаба и ее вряд ли волнует, с кем встречается ее «опустившийся» бывший.
А вы интересуетесь судьбой тех, с кем вы расстались по той или иной причине?
Фото: globallookpress, instagram