Опустившийся бывший муж звезды «Игры престолов» Лены Хиди нашел ей замену на улице

39-летний парикмахер Питер Лофран развелся с 44-летней звездой «Игры престолов» Линой Хиди в 2013 году после шести лет брака. Несколько лет он вел ожесточенную борьбу в суде с бывшей супругой, но итог оказался плачевным для Питера: он остался на улице с огромным долгом адвокату.

Чтобы хоть как-то свести концыhttps://www.passion.ru/people/top-10/mnogomillionnye-gonorary-shikarnye-doma-i-golovokruzhitelnyi-uspekh-kak-razbogateli-zvezdy-igry-prestolov.htm с концами, мужчина, который в 2007 году работал стилистом в Голивуде и вел жизнь миллионера, вынужден просить милостыню. Его нередко можно увидеть на улице зарабатывающим на жизнь игрой на потрепанной гитаре. Друзья создали для Питера страничку на краудфандинговом сайте Go Fund Me, чтобы помочь ему оплатить услуги юриста.

«Питер потратил все свои сбережения за последние несколько лет. Ему выпала нелегкая доля, сейчас он на мели. От жизни миллионера в Голливуде он скатился к жизни на пособие в Лидсе», — цитирует издание The Sun слова инсайдера.