«Она сказала да»: 51-летний Венсан Кассель женился на молодой возлюбленной

Слухи о скорой свадьбе Тины Кунаки и Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи, ходят уже давно. В марте этого года модель похвасталась помолвочным кольцом, позже — намекнула на скорую свадьбу. Сегодня жених официально подтвердил серьезность своих отношений.