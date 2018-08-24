«Она сказала да»: 51-летний Венсан Кассель женился на молодой возлюбленной

Слухи о скорой свадьбе Тины Кунаки и Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи, ходят уже давно. В марте этого года модель похвасталась помолвочным кольцом, позже — намекнула на скорую свадьбу. Сегодня жених официально подтвердил серьезность своих отношений.
Поклонники и представители СМИ решили, что таким образом мужчина сообщил об уже состоявшейся свадьбе.
Ранее сообщалось, что 51-летний французский актер Венсан Кассель и 21-летняя модель Тина Кунаки сыграют свадьбу в Биаррице, родном городе невесты.
Фото: instagram