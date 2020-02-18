В этот вторник, 18 февраля, в Сети появились сообщения о госпитализации Аделины Сотниковой. Ее видели в Городской клинической больнице № 67 им. Л.А. Ворохобова в шейном воротнике. Позже тренер фигуристки Елена Буянова успокоила прессу: со спортсменкой все в порядке.«Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке», — цитирует ее ТАСС.Ряд изданий называют госпитализацию продолжением «черной полосы», в которую попала девушка. Ранее в Сети появилась информация, что Аделина пострадала от действий гадалки-мошенницы, пытаясь решить проблемы с личной жизнью.Широкую известность Сотникова получила после победы на Олимпиаде в Сочи-2014, где она обошла олимпийскую чемпионку Ванкувера, чемпионку мира, корейскую фигуристку Юну Ким в одиночном соревновании женщин. Фото: globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!