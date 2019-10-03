23-летняя олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отдала лже-гадалке 2 млн рублей
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Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой виртуальной мошенницы. Девушка обратилась к лже-гадалке для решения проблем в личной жизни, сообщает телеграм-канал «112».
«Колдунью», которая представилась Ольгой, спортсменка нашла в социальной сети. Аделина рассказала «гадалке», что ей нужно решить проблемы личного характера, ей ответили, что все услуги можно получить только дистанционно. После согласия Сотниковой мошенница принялась за «работу».
После 9 сеансов магии колдунья исчезла и перестала отвечать на сообщения. Общение Сотниковой и мошенницы проходило всего два дня, но за это время олимпийская чемпионка успела перевести 2 млн рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.
А вы когда-нибудь пользовались услугами «магов»?
Фото и видео: Instagram
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