23-летняя олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отдала лже-гадалке 2 млн рублей

«Колдунью», которая представилась Ольгой, спортсменка нашла в социальной сети. Аделина рассказала «гадалке», что ей нужно решить проблемы личного характера, ей ответили, что все услуги можно получить только дистанционно. После согласия Сотниковой мошенница принялась за «работу».