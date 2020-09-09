Олег Тиньков показал, как выглядит через 2 месяца после трансплантации костного мозга

Болезнь сподвигла российского бизнесмена на активную работу, связанную с созданием фонда семьи Тиньковых.

«Фонд скорее всего будет в форме эндаумента (целевой фонд), который будет заниматься фундаментальными проблемами: 1. Изменение законодательства в сфере трансплантологии. 2. Пропаганды (рекламе) донорства стволовых клеток. 3. Обучение и стажировки врачей гематологов в развитых странах. Вобщем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи», - пояснил он.

Столкнувшись с системой самостоятельно, Олег Юрьевич решил работать над проблемами прицельно: «Из-за не совершенства законодательной базы, боязни донорства и не обученных гематологов и старых протоколов лечения, в России умирает от 3000 до 5000 людей, которые могли бы жить... на этом пока и сосредоточимся».

Также каждого из подписчиков своего блога бизнесмен просит потратить 10 минут в любом «инвитро» - стать потенциальным донором довольно просто, а это может спасти чью-то жизнь.