Олег Тиньков показал, как выглядит через 2 месяца после трансплантации костного мозга
Фото: Instagram Олега Тинькова
В конце октября основателю и акционеру «Тинькофф Банк» Олегу Тинькову поставили страшный диагноз - лейкемия. Российский предприниматель решил не опускать руки и бороться с болезнью. В эту среду, 9 сентября, он рассказал о своем текущем самочувствии.
«Сегодня ровно 2 месяца с момента пересадки костного мозга. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят 100 опасные и потом ещё 100 менее, но тоже... самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом Спасибо Богу за Все», - написал он под свежей фотографией.
Болезнь сподвигла российского бизнесмена на активную работу, связанную с созданием фонда семьи Тиньковых.
«Фонд скорее всего будет в форме эндаумента (целевой фонд), который будет заниматься фундаментальными проблемами: 1. Изменение законодательства в сфере трансплантологии. 2. Пропаганды (рекламе) донорства стволовых клеток. 3. Обучение и стажировки врачей гематологов в развитых странах. Вобщем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи», - пояснил он.
Столкнувшись с системой самостоятельно, Олег Юрьевич решил работать над проблемами прицельно: «Из-за не совершенства законодательной базы, боязни донорства и не обученных гематологов и старых протоколов лечения, в России умирает от 3000 до 5000 людей, которые могли бы жить... на этом пока и сосредоточимся».
Также каждого из подписчиков своего блога бизнесмен просит потратить 10 минут в любом «инвитро» - стать потенциальным донором довольно просто, а это может спасти чью-то жизнь.
Фото и видео: Instagram/@olegtinkov
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