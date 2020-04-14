Около миллиона цифровых пропусков в Москве станут недействительными

Введение системы пропусков на период пандемии коронавируса вызвало массу обсуждений. Накануне старта программы, 14 апреля, выяснилось, что почти миллион пропусков было запрошено и использованием некорректных данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб и слова руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.

Среди нарушений — некорректные фамилии, номера ИНН, неверные паспортные данные. Проверку пройдут данные о работодателях.

Всего за сутки в Москве было оформлено 3,2 миллиона пропусков. На тех, кто предоставил заведомо ложные данные, будут заведены административные дела.

Об основных правилах введения пропусков читайте здесь.