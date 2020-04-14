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Около миллиона цифровых пропусков в Москве станут недействительными

Проверка выявила неточности при запросе разрешений на передвижение по улицам столицы.

Введение системы пропусков на период пандемии коронавируса вызвало массу обсуждений. Накануне старта программы, 14 апреля, выяснилось, что почти миллион пропусков было запрошено и использованием некорректных данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб и слова руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.

Среди нарушений — некорректные фамилии, номера ИНН, неверные паспортные данные. Проверку пройдут данные о работодателях.

Всего за сутки в Москве было оформлено 3,2 миллиона пропусков. На тех, кто предоставил заведомо ложные данные, будут заведены административные дела.

Об основных правилах введения пропусков читайте здесь.

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress

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