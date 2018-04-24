Одной светлой головой больше: на Первом канале появилась новая ведущая

Не так давно у ведущих программы «Доброе утро» на Первом канале случился настоящий беби-бум: практически одновременно в декрет ушли сразу три девушки — Анастасия Трегубова, Ольга Ушакова и Светлана Зейналова.

Тем не менее, в редакции канала нашли выход, пригласив новую ведущую. Ею стала миловидная блондинка Анастасия Орлова. Выпуски с ее участием совсем скоро выйдут в эфир Первого. До «Доброго утра» Анастасия работала в проекте «Отражение недели» и вела вечерние новости на канале ОТР.