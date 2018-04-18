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Звезда Первого канала Ольга Ушакова поделилась подробностями родов третьего ребенка

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Ольга Ушакова
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36-летняя многодетная мама Ольга Ушакова наслаждается декретным отпуском и хлопотами с новорожденным малышом.

Сегодня младшей дочке Ольги Ушаковой исполнилось 10 дней. Молодая мама рассказала журналистам, что появление малышки на свет стало сюрпризом для ее старших дочерей Даши и Ксюши.

«О том, что я уехала рожать, дочки даже не знали, в это время они гостили у папы, — рассказала Ольга порталу 7days.ru. — Для них было полной неожиданностью, когда я позвонила им по видеосвязи, и они увидели меня на экране с крохой. После разговора девочки написали мне сообщение, что сестренка получилась именно такой, как они хотели!»

Напомним, в прошлом году Ольга Ушакова вышла замуж за иностранца-ресторатора по имени Адам и сразу после свадьбы забеременела. Имя общей дочки телеведущая пока не раскрывает, но уже делится трогательными снимками с ней в своем Instagram.

Фото: Instagram

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