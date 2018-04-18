Звезда Первого канала Ольга Ушакова поделилась подробностями родов третьего ребенка

Сегодня младшей дочке Ольги Ушаковой исполнилось 10 дней. Молодая мама рассказала журналистам, что появление малышки на свет стало сюрпризом для ее старших дочерей Даши и Ксюши.

«О том, что я уехала рожать, дочки даже не знали, в это время они гостили у папы, — рассказала Ольга порталу 7days.ru. — Для них было полной неожиданностью, когда я позвонила им по видеосвязи, и они увидели меня на экране с крохой. После разговора девочки написали мне сообщение, что сестренка получилась именно такой, как они хотели!»