Звезда Первого канала Ольга Ушакова поделилась подробностями родов третьего ребенка

Сегодня младшей дочке Ольги Ушаковой исполнилось 10 дней. Молодая мама рассказала журналистам, что появление малышки на свет стало сюрпризом для ее старших дочерей Даши и Ксюши.
«О том, что я уехала рожать, дочки даже не знали, в это время они гостили у папы, — рассказала Ольга порталу 7days.ru. — Для них было полной неожиданностью, когда я позвонила им по видеосвязи, и они увидели меня на экране с крохой. После разговора девочки написали мне сообщение, что сестренка получилась именно такой, как они хотели!»
Наш первый #лифтолук 😄 Мы уже дома, и самое время поблагодарить тех, кто нас сопровождал в этом удивительном приключении. В первую очередь, конечно, моего доктора Спиридонову Елену Игоревну. Эти роды были как будто продолжением того спа, из которого мы, собственно, и рванули в роддом. Спасибо сотрудникам, которые заботились о нас с малышкой. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам 😄 И всем-всем, кто работает в этом замечательном месте, начиная от охранников и заканчивая...не заканчивая 😆 Мы могли уехать на роды куда угодно, но все мои дочери рождены в России. Для меня это важно. И хорошо, что есть @lapinomed, которым мы можем реально гордится.
Напомним, в прошлом году Ольга Ушакова вышла замуж за иностранца-ресторатора по имени Адам и сразу после свадьбы забеременела. Имя общей дочки телеведущая пока не раскрывает, но уже делится трогательными снимками с ней в своем Instagram.
Фото: Instagram