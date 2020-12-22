Очаровательный кот с собственной рождественской спальней вызвал зависть в Сети

35-летняя владелица пушистого питомца из Бейзингстока уточнила, что потратила на жилище четвероного друга 60 фунтов стерлингов (почти шесть тысяч рублей). Дизайн спальни для любимца британка, работающая свадебным фотографом, разработала сама.

«Это был спокойный год для меня как для специалиста из-за коронавируса. Было много свободного времени. Идея кошачьего домика возникла случайно, как и многие другие в нашем доме, — объяснила она. — Мы купили кошачий диван — в наши дни можно приобрести все, что угодно для собак и кошек. И это вдохновило нас на создание дома для Финна. Затем было решено добавить светильники, перила для картин, обои и плинтусы».