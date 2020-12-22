Очаровательный кот с собственной рождественской спальней вызвал зависть в Сети
Фото: instagram.com/golden.cheeks.cat
35-летняя владелица пушистого питомца из Бейзингстока уточнила, что потратила на жилище четвероного друга 60 фунтов стерлингов (почти шесть тысяч рублей). Дизайн спальни для любимца британка, работающая свадебным фотографом, разработала сама.
«Это был спокойный год для меня как для специалиста из-за коронавируса. Было много свободного времени. Идея кошачьего домика возникла случайно, как и многие другие в нашем доме, — объяснила она. — Мы купили кошачий диван — в наши дни можно приобрести все, что угодно для собак и кошек. И это вдохновило нас на создание дома для Финна. Затем было решено добавить светильники, перила для картин, обои и плинтусы».
«Вы можете сказать, что мы немного увлеклись», — смеется девушка. Кот при этом очень полюбил свою кроватку и лежит на ней как король. «Какой он очаровашка, мне срочно нужен такой Санта», — написали в комментариях. «Мне бы такой дом», — позавидовали Финну. «Настоящее рождественское волшебство», — описали домик животного фолловеры. «Надо тоже придумать моей кошке такое», — решили некоторые пользователи.
Ранее американка Кейти Эверс организовала фотосессию для своей собаки по кличке Лили-Мэй всего за несколько дней до ее родов. Девушка из Хьюстона, штат Техас, спасла золотистого ретривера и принесла его с улицы. Собака была беременна. Так как найденная ею дворняга была с большим животом, Кейти пришла гениальная мысль — что если запечатлеть этот момент на снимках.
Фото и видео: Instagram/@golden.cheeks.cat
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