Девушка устроила фотосессию для своей беременной собаки
Фото: instagram.com/shaunakiely_photography
Девушка из Хьюстона, штат Техас, спасла золотистого ретривера и принесла его с улицы. Собака была беременна.
Так как найденная ей дворняга была с большим животом, Кейти пришла гениальная мысль – что, если запечатлеть этот момент на снимках. Американка решила устроить для своего нового питомца фотосессию, а через три дня годовалая собака родила помет из восьми щенков.
Фото: instagram.com/shaunakiely_photography
В шутливой фотосессии Лили-Мэй на поздней стадии беременности предстала в диадеме из цветов и платье. По словам американки, цель акции - повысить осведомленность людей о благополучии животных. «Лили-Мэй забеременела на улице. Нам очень повезло, что нашли ее. Если бы она родила без нормального дома, щенки бы не выжили. Они не выдержали бы холода и, вероятно, болезни», - сказала Эверс.
Друг американки - фотограф. Вместе с ним и собакой Кейти направилась в местный парк, а художник просто запечатлел четвероногого во время отдыха.
Кейти работает учителем, а большую часть свободного времени тратит на спасение и воспитание собак в своем районе. С 2014 года она спасла 195 животных и передала их в приемные дома. «Надеюсь, это привлечет внимание людей к бездомным собакам. В Хьюстоне около миллиона бездомных собак. Жизнь на улице для беременной собаки будет невероятно тяжелой», - резюмировала она. Теперь Эверс ухаживает и за щенками Лили-Мэй.
Фото: Instagram/@shaunakiely_photography
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