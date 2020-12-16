Девушка устроила фотосессию для своей беременной собаки

Друг американки - фотограф. Вместе с ним и собакой Кейти направилась в местный парк, а художник просто запечатлел четвероногого во время отдыха.

Кейти работает учителем, а большую часть свободного времени тратит на спасение и воспитание собак в своем районе. С 2014 года она спасла 195 животных и передала их в приемные дома. «Надеюсь, это привлечет внимание людей к бездомным собакам. В Хьюстоне около миллиона бездомных собак. Жизнь на улице для беременной собаки будет невероятно тяжелой», - резюмировала она. Теперь Эверс ухаживает и за щенками Лили-Мэй.