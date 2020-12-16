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Девушка устроила фотосессию для своей беременной собаки

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Фото: instagram.com/shaunakiely_photography

Американка Кейти Эверс организовала фотосессию для своей собаки по кличке Лили-Мэй всего за несколько дней до ее родов, пишет Metro.

Девушка из Хьюстона, штат Техас, спасла золотистого ретривера и принесла его с улицы. Собака была беременна.

Так как найденная ей дворняга была с большим животом, Кейти пришла гениальная мысль – что, если запечатлеть этот момент на снимках. Американка решила устроить для своего нового питомца фотосессию, а через три дня годовалая собака родила помет из восьми щенков.

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Фото: instagram.com/shaunakiely_photography

В шутливой фотосессии Лили-Мэй на поздней стадии беременности предстала в диадеме из цветов и платье. По словам американки, цель акции - повысить осведомленность людей о благополучии животных. «Лили-Мэй забеременела на улице. Нам очень повезло, что нашли ее. Если бы она родила без нормального дома, щенки бы не выжили. Они не выдержали бы холода и, вероятно, болезни», - сказала Эверс.

Друг американки - фотограф. Вместе с ним и собакой Кейти направилась в местный парк, а художник просто запечатлел четвероногого во время отдыха.

Кейти работает учителем, а большую часть свободного времени тратит на спасение и воспитание собак в своем районе. С 2014 года она спасла 195 животных и передала их в приемные дома. «Надеюсь, это привлечет внимание людей к бездомным собакам. В Хьюстоне около миллиона бездомных собак. Жизнь на улице для беременной собаки будет невероятно тяжелой», - резюмировала она. Теперь Эверс ухаживает и за щенками Лили-Мэй.

Фото: Instagram/@shaunakiely_photography

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