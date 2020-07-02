Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции РФ: 77,92% проголосовали «за» изменения

В среду, 1 июля, закончилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции России. Общая явка по данным после закрытия участков составила 65%. Утром 2 июля ЦИК объявил результаты: «за» поправки проголосовали 77,92% изъявивших гражданскую волю россиян, «против» — 21,27%. Обработано 100% протоколов.

Похожий предварительный результат показывали и экзит-поллы. Согласно прогнозам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поправки могли поддержать от 67% до 71% участников голосования.

Всего россияне голосовали неделю — с 25 по 30 июня, плюс основной день голосования 1 июля — такой порядок был назначен чтобы снизить количество заражений коронавирусом. Урны были закрыты в 21:00 по московскому времени.

В качестве альтернативы посещению участков 1,1 млн жителей Москвы и Нижегородской области выбрали электронную форму голосования. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила прессе: «Я исхожу из тех обращений, которые ко мне поступают: людям понравилось длинное голосование, им понравилась возможность использования электронных средств связи при голосовании». Расшифровка результатов онлайн-голосования заняла 20 минут.

Подсчет голосов осуществлялся по всем семи дням голосования и завершился утром 2 июля. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины проголосовавших граждан. Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения ЦИК официальных итогов голосования. Для включения поправок в текст Конституции потребуется издание указа президента. Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законами для реализации поправок в Конституцию, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.