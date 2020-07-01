Обнародованы данные экзит-поллов голосования по вопросу поправок в Конституцию РФ

В 21:00 по Московскому времени завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Спустя час были обнародованы данные экзит-поллов ВЦИОМ. Так, 71,2% россиян сообщили, что они отдали свой голос «за» поправки, 28,3% россиян проголосовали «против», передает РИА «Новости».

На момент оглашения первых данных экзит-поллов было обработано 30% бюллетеней.