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Обнародованы данные экзит-поллов голосования по вопросу поправок в Конституцию РФ

Согласно данным опросов, большинство россиян проголосовали «за» изменения.

В 21:00 по Московскому времени завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Спустя час были обнародованы данные экзит-поллов ВЦИОМ. Так, 71,2% россиян сообщили, что они отдали свой голос «за» поправки, 28,3% россиян проголосовали «против», передает РИА «Новости».

На момент оглашения первых данных экзит-поллов было обработано 30% бюллетеней.

Фото: Zamir Usmanov/Globallookpress

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