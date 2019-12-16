Самые заметные миллиардеры года: россиянка попала в новый рейтинг Forbs

Американский выпуск журнала Forbes составил список самых заметных миллиардеров 2019 года. В него попала и 44-летняя владелица компании Wilberries Татьяна Бакальчук. Она стала второй после Елены Батуриной россиянкой, чье состояние достигло миллиарда долларов.

Forbes учел не только капитал, но и успешность компании Бакальчук. По данным издания, в 2018 году выручка Wildberries достигла 1,9 млрд долларов.

Татьяна Бакальчук открыла свою компанию в 2004 году, когда была в декретном отпуске. Тогда в семье не хватало денег, и Татьяна искала идею, которая поможет ей заработать, сидя с маленьким ребенком. К тому же Бакальчук понимала, что женщинам с малышами тяжело отправляться за покупками. Так появилась идея перепродажи продажи товаров, заказанных на одной из интернет-площадок Германии. После Бакальчук стала работать напрямую с поставщиками.

Сейчас Wildberries предлагает товары 15 000 брендов, а посетителями сайта ежедневно становятся 2 млн человек.

В список также попала 22-летняя Кайли Дженнер как самая молодая новая миллиардерша. Ее бренд Kylie Cosmetics оценивают в 1,2 млрд долларов.

В рейтинге Forbes также оказались производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, напитка на основе чайного гриба Джордж Томас Дэйв, производитель линз для глаз Герберт Вертхайм, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, и другие миллиардеры.