Обнародован полный список жюри седьмого сезона шоу «Голос»

«Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения. Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей — целых четыре команды потенциальных победителей сезона! ...Кстати говоря, перед выбором нового состава жюри мы опросили самих зрителей — кого бы им хотелось видеть в новом сезоне в креслах наставников. Опрос был проведен на прямых эфирах 5-го сезона "Голос. Дети" при помощи функционала Hbb TV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе», — рассказал Юрий Аксюта.

Ранее в жюри сидели Леонид Агутин, Пелагея, Дима Билан и Александр Градский.

Напомним, что с 2014 года у успешного проекта появился «коллега» — «Голос. Дети», а в 2018-м на экраны выйдет «Голос. 60+». СМИ уже обсуждают одного из участников — 83-летнего отца Леонида Агутина.

А вы смотрите эти шоу?

Фото: instagram