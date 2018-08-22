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Обнародован полный список жюри седьмого сезона шоу «Голос»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Басты

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В жюри седьмого сезона музыкального проекта «Голос» появятся новые лица.

В этом году музыкальный проект «Голос» на Первом канале ждут серьезные изменения. Накануне старта первого этапа — «слепых прослушиваний» — инсайдеры сообщили имена новых членов жюри. Ими станут Сергей Шнуров, Ани Лорак, Константин Меладзе и Баста. Последний окажется единственным «ветераном» проекта.

«Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения. Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей — целых четыре команды потенциальных победителей сезона! ...Кстати говоря, перед выбором нового состава жюри мы опросили самих зрителей — кого бы им хотелось видеть в новом сезоне в креслах наставников. Опрос был проведен на прямых эфирах 5-го сезона "Голос. Дети" при помощи функционала Hbb TV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе», — рассказал Юрий Аксюта.

Ранее в жюри сидели Леонид Агутин, Пелагея, Дима Билан и Александр Градский.

Напомним, что с 2014 года у успешного проекта появился «коллега» — «Голос. Дети», а в 2018-м на экраны выйдет «Голос. 60+». СМИ уже обсуждают одного из участников — 83-летнего отца Леонида Агутина.

А вы смотрите эти шоу?

Фото: instagram

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