От 60 и старше: возрастные артисты примут участие в новом сезоне «Голоса»

Слухи подтвердились: в новом сезоне популярного шоу «Голос» соревноваться между собой будут участники, которым уже исполнилось 60 лет. Об этом объявил директор музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта на первой репетиции «слепых» голосований — первого этапа конкурса.
Он же назвал трех из четверых членов жюри — ими стали Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин. Еще одно имя пока держится в секрете.
Ведущим проекта вновь станет Дмитрий Нагиев. Напомним, в предыдущем, 6 сезоне шоу, победу одержал участник команды Александра Градского Селим Алахяров.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, пресс-служба, Instagram
Видео: Youtube.com / Голос/The Voice Russia