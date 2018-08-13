От 60 и старше: возрастные артисты примут участие в новом сезоне «Голоса»

Слухи подтвердились: в новом сезоне популярного шоу «Голос» соревноваться между собой будут участники, которым уже исполнилось 60 лет. Об этом объявил директор музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта на первой репетиции «слепых» голосований — первого этапа конкурса.

Он же назвал трех из четверых членов жюри — ими стали Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин. Еще одно имя пока держится в секрете.