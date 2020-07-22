Модель Крисси Тейген доказала всем сомневающимся, что действительно уменьшила грудь

Знаменитость выложила в Stories своего аккаунта в социальной сети Instagram фотографии, в которых показывает нижнюю часть бюста, на которой хорошо виден шрам в форме якоря. Снимки Тейген дополнила коротким видео, в котором обратилась к подписчикам: «Некоторые мои фолловеры продолжают сомневаться, действительно ли я избавилась от имплантов. Демонстрирую наглядное доказательство перенесенной операции на случай, если моих слов недостаточно». Крисси надеется, что это раз и навсегда убедит всех, что теперь у нее полностью естественные формы.

О том, что хочет вернуться к своему исходному размеру груди, звезда заявила в начале 2020 года. Она призналась, что сделала маммопластику еще 10 лет назад, когда дебютировала в роли модели в 2010 году. «Я подумала, что, если я собираюсь позировать перед камерой, лежа на спине, хочу, чтобы мой бюст выглядел задорно! Но когда я стала матерью и мне надо было кормить детей, я поняла, что облажалась», – призналась Тейген, добавив, что не жалеет о том, что когда-то сделала операцию. Ее грудь служила ей верой и правдой многие годы, но теперь она переросла это и мечтает о том, чтобы иметь возможность лежать на животе с комфортом.

Фото: Instagram chrissyteigen

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