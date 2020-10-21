Новым ведущим «Холостяка» стал белорусский шоумен и образцовый семьянин Дмитрий Кохно

В Белоруссии Дмитрий Кохно является очень популярным телеведущим. Он вел различные шоу на центральных телеканалах и международные мероприятия. Дмитрий также ведет страницу в Instagram, где регулярно демонстрирует свою образцово-показательную семью. Буквально на днях он стал отцом во второй раз — его супруга родила дочь.

К слову, несколько лет назад Дмитрию Кохно предложили стать главным героем «Холостяка». Вот только тогда шоумен уже собирался жениться, так что отказался. «Любовь спасет мир! И любая попытка ее найти, пусть даже таким сложным математическим методом, как в шоу "Холостяк", имеет возможность получить успех. Когда мне предлагали стать героем шоу, я поинтересовался у его создателей, правда ли они хотят, чтобы я нашел свою любовь? "Мы об этом мечтаем", — ответили продюсеры. Так вот теперь я тоже в команде тех, кто верит, что отыскать настоящую любовь возможно даже в реалити-шоу!», — цитирует ведущего Teleprogramma.pro.