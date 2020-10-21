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Новым ведущим «Холостяка» стал белорусский шоумен и образцовый семьянин Дмитрий Кохно

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Дмитрий Кохно

Фото: Instagram Дмитрия Кохно

37-летний артист и бизнесмен Дмитрий Кохно из Белоруссии заменит Петра Фадеева на посту ведущего восьмого сезона популярного шоу «Холостяк», главным героем которого стал рэпер Тимати.

«В восьмом сезоне шоу «Холостяк» появится новый ведущий! Теперь вместо Петра все церемонии роз будет вести известный белорусский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно. Дмитрий — примерный семьянин с правильными жизненными ценностями, отличным чувством юмора и харизмой. Одним словом, идеальный ведущий для нового сезона "Холостяк"», — говорится в официальном сообщении в Instagram телеканала ТНТ.

В Белоруссии Дмитрий Кохно является очень популярным телеведущим. Он вел различные шоу на центральных телеканалах и международные мероприятия. Дмитрий также ведет страницу в Instagram, где регулярно демонстрирует свою образцово-показательную семью. Буквально на днях он стал отцом во второй раз — его супруга родила дочь.

К слову, несколько лет назад Дмитрию Кохно предложили стать главным героем «Холостяка». Вот только тогда шоумен уже собирался жениться, так что отказался. «Любовь спасет мир! И любая попытка ее найти, пусть даже таким сложным математическим методом, как в шоу "Холостяк", имеет возможность получить успех. Когда мне предлагали стать героем шоу, я поинтересовался у его создателей, правда ли они хотят, чтобы я нашел свою любовь? "Мы об этом мечтаем", — ответили продюсеры. Так вот теперь я тоже в команде тех, кто верит, что отыскать настоящую любовь возможно даже в реалити-шоу!», — цитирует ведущего Teleprogramma.pro.

Напомним, что в начале октября было объявлено, что Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». Кастинг девушек уже идет полным ходом. «Тимур Юнусов — один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет, по версии Forbes, — говорится в релизе ТНТ. — Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star. Он ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?».

Фото: Instagram

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