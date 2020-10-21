Новым ведущим «Холостяка» стал белорусский шоумен и образцовый семьянин Дмитрий Кохно
Фото: Instagram Дмитрия Кохно
«В восьмом сезоне шоу «Холостяк» появится новый ведущий! Теперь вместо Петра все церемонии роз будет вести известный белорусский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно. Дмитрий — примерный семьянин с правильными жизненными ценностями, отличным чувством юмора и харизмой. Одним словом, идеальный ведущий для нового сезона "Холостяк"», — говорится в официальном сообщении в Instagram телеканала ТНТ.
В Белоруссии Дмитрий Кохно является очень популярным телеведущим. Он вел различные шоу на центральных телеканалах и международные мероприятия. Дмитрий также ведет страницу в Instagram, где регулярно демонстрирует свою образцово-показательную семью. Буквально на днях он стал отцом во второй раз — его супруга родила дочь.
К слову, несколько лет назад Дмитрию Кохно предложили стать главным героем «Холостяка». Вот только тогда шоумен уже собирался жениться, так что отказался. «Любовь спасет мир! И любая попытка ее найти, пусть даже таким сложным математическим методом, как в шоу "Холостяк", имеет возможность получить успех. Когда мне предлагали стать героем шоу, я поинтересовался у его создателей, правда ли они хотят, чтобы я нашел свою любовь? "Мы об этом мечтаем", — ответили продюсеры. Так вот теперь я тоже в команде тех, кто верит, что отыскать настоящую любовь возможно даже в реалити-шоу!», — цитирует ведущего Teleprogramma.pro.
Напомним, что в начале октября было объявлено, что Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». Кастинг девушек уже идет полным ходом. «Тимур Юнусов — один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет, по версии Forbes, — говорится в релизе ТНТ. — Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star. Он ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?».
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!