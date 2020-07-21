Новый роман: Рита Ора встречается с известным клипмейкером Роменом Гаврасом

Еще буквально шесть месяцев назад 29-летняя Рита Ора позировала, прогуливаясь под руку с красавцем-сыном Джуда Лоу Рафферти, а теперь в прессу просочилась информация о новом романе певицы.

Рита Ора меняет мужчин одного за одним, и теперь в ее любовные сети попал 39-летний режиссер и клипмейкер Ромен Гаврас, сообщает Daily Mail. Он снимал клипы для Jay-Z, Arctic Monkeys, Канье Уэста, реламу для мировых модных и парфюмерных брендов, так же он известен ка режиссер фильмов «Наш день придет», «Мир принадлежит тебе».

По сведениям таблоида, отношения между влюбленными серьезные. Их несколько раз видели вместе, при этом их поведение не оставляло сомнений — они пара. Рита и Ромен уже познакомили своих друзей друг с другом.