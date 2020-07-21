Новый роман: Рита Ора встречается с известным клипмейкером Роменом Гаврасом
Фото: www.instagram.com/ritaora/
Еще буквально шесть месяцев назад 29-летняя Рита Ора позировала, прогуливаясь под руку с красавцем-сыном Джуда Лоу Рафферти, а теперь в прессу просочилась информация о новом романе певицы.
Рита Ора меняет мужчин одного за одним, и теперь в ее любовные сети попал 39-летний режиссер и клипмейкер Ромен Гаврас, сообщает Daily Mail. Он снимал клипы для Jay-Z, Arctic Monkeys, Канье Уэста, реламу для мировых модных и парфюмерных брендов, так же он известен ка режиссер фильмов «Наш день придет», «Мир принадлежит тебе».
По сведениям таблоида, отношения между влюбленными серьезные. Их несколько раз видели вместе, при этом их поведение не оставляло сомнений — они пара. Рита и Ромен уже познакомили своих друзей друг с другом.
Напомним, до Рафферти Лоу у Риты Оры был роман со звездой фильма «По соображениям совести» Эндрю Гарфилдом. До этого она пыталась наладить связь с Бруклином Бекхэмом, но все ее посягательства пресекла Виктория Бекхэм. Также у Оры был роман с музыкантом Эндрю Уоттом и с диджеем Келвином Харрисом.
Фото и видео: Instagram Риты Оры, Getty Images, East News
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