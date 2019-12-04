Новая парочка: 29-летняя Рита Ора встречается с 23-летним сыном Джуда Лоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EAST NEWS
Известная певица Рита Ора впервые появилась на публике со своим новым парнем. Избранником 29-летней Риты стал старший сын Джуда Лоу — 23-летний Рафферти, который строит успешную карьеру модели.
Инсайдеры сообщают, что роман влюбленных начался несколько недель назад. Появившись вместе на афтепати премии British Fashion Awards, они публично заявили о своих отношениях.
Фото: EAST NEWS
К 29 годам Рита Ора успела покрутить романы с многими известными мужчина. Так, в ее любовные сети попадали звезда «Человека-паука» Эндрю Гарфилд, Роб Кардашьян, Бруно Марс, Кельвин Харрис, Эндрю Уотт.
Раф Лоу тщательно скрывал свою личную жизнь. Несколько месяцев назад появилась информация, что Рафферти встречается со студенткой Клементиной Линьерс, но роман не получил своего подтверждения.
Напомним, Раф — старший из троих детей актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост. В браке, который длился всего 6 лет, у них родились три сына — Рафферти и Руди и дочь Айрис.
Фото и видео: Instagram, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!