Новая парочка: 29-летняя Рита Ора встречается с 23-летним сыном Джуда Лоу

К 29 годам Рита Ора успела покрутить романы с многими известными мужчина. Так, в ее любовные сети попадали звезда «Человека-паука» Эндрю Гарфилд, Роб Кардашьян, Бруно Марс, Кельвин Харрис, Эндрю Уотт.

Раф Лоу тщательно скрывал свою личную жизнь. Несколько месяцев назад появилась информация, что Рафферти встречается со студенткой Клементиной Линьерс, но роман не получил своего подтверждения.

Напомним, Раф — старший из троих детей актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост. В браке, который длился всего 6 лет, у них родились три сына — Рафферти и Руди и дочь Айрис.